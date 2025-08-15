Арктические ледники России теряют по 25 гигатонн льда в год

В Арктике дополнительную опасность представляют айсберги, которые откалываются от ледников, отметила директор Института географии РАН Ольга Соломина

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Запасы льда в ледниках российских арктических архипелагов в период 2014-2023 годов из-за глобального потепления сокращались примерно на 25 гигатонн в год, что намного превышает скорость таяния в предыдущие годы. Об этом рассказала на пресс-конференции директор Института географии РАН Ольга Соломина.

"На наших арктических архипелагах, где основное наше оледенение сосредоточено, по дистанционным данным - сейчас это очень здорово можно сделать - мы можем оценить потери массы льда на этих архипелагах. Вы видите, что особенно активно начали ледники сокращаться - 2014-2023 год. 25 гигатонн в год, а предыдущий период - восемь всего", - рассказала Соломина.

Она отметила, что в Арктике дополнительную опасность представляют айсберги, которые откалываются от ледников. "Айсберги огромные, и они создают проблемы и для судов, и для нефтяных платформ", - подчеркнула Соломина.

Объем ледников на Эльбрусе, по ее словам, за изученный период с 1997 по 2017 год уменьшился на 23%. Соломина назвала это "катастрофической историей".

Пресс-конференция была приурочена к предстоящему Дню географа, который отмечается в России и странах БРИКС 18 августа.