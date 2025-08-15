Сильное потемнение регистрируется не только в верхних, но и в нижних слоях солнечной атмосферы, указали в лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. На обращенной к Земле стороне Солнца зафиксирован стремительный рост крупной корональной дыры, площадь которой за сутки увеличилась примерно на 50%. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН.

"Сильное потемнение регистрируется сейчас не только в верхних, но и в нижних слоях солнечной атмосферы, что свидетельствует о формировании особенно плотного потока солнечного ветра", - говорится в сообщении лаборатории.

Согласно прогнозу, повышение скорости солнечного ветра начнется 18 августа и к 19-20 августа может достичь 800-900 км/с. Это в 2-2,5 раза выше обычных показателей. До этого времени, включая ближайшие выходные, магнитное поле Земли, по прогнозам, останется спокойным.