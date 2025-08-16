В Красноярске впервые оцифровали отчеты губернаторов ХIХ-ХХ веков

Проект уникален не только для России, но и для всего мира, сообщила заведующая кафедрой информационных технологий в креативных и культурных индустриях Марина Лаптева

КРАСНОЯРСК 16 августа. /ТАСС/. Ученые Сибирского федерального университета завершат в этом году оцифровку уникальных отчетов губернаторов Енисейской губернии. Это первый в России подобный проект, сообщила ТАСС заведующая кафедрой информационных технологий в креативных и культурных индустриях Марина Лаптева.

Енисейская губерния - административно-территориальная единица в составе России в 1822-1925 годах. Сейчас это Красноярский край и Хакасия. Двухсотлетие Енисейской губернии отметили в 2022 году.

"В этом году мы планируем оцифровать и распознать все отчеты, часть из которых находится в Российском государственном историческом архиве. На сегодняшний день уже оцифровано 42 отчета, всего в разной степени сохранности найден 81 отчет. Первый относится к 1823 году, через год после образования Енисейской губернии. Последний отчет относится к 1915 году", - рассказала Лаптева. По ее словам, это то первый в России проект по полной оцифровке и представлению широкой общественности губернаторских отчетов. "Содержание позволяет изучить динамику развития региона, представляя эффективные управленческие практики. Итог: проект уникален не только для России, но и в мировом контексте благодаря сочетанию масштабной работы с архивами, внедрению современных цифровых технологий и широкой вовлеченности сообщества", - подчеркнула исследователь.

К работе по оцифровке отчетов в университете приступили в 2022 году. Первоначально было доступно только пять отчетов, часть из них (отчеты до 70-хх годов ХIХ века) были рукописные. "Основная сложность на первом этапе заключалась в том, чтобы обнаружить местонахождение всех отчетов. Как это часто случается, выяснили, что приблизительно одна четвертая часть их была в силу различных причин, объективных и субъективных, утрачена. Уцелевшие отчеты хранились в красноярских, иркутских и санкт-петербургских архивах", - добавила Лаптева.

Сейчас ученым доступны отчеты 15 губернаторов губернии. Уже оцифрованные отчеты доступны на сайте университета. Как отмечают в СФУ, проект реализуется на принципах гражданской науки (community science) и все его участники работали на волонтерских началах. "В университетской среде оказалось немало людей, готовых оказать помощь в компьютерном наборе текстов отчетов. А это совсем непросто: большая их часть выполнена в дореформенной орфографии, т.е. с использованием букв i десятеричное, фита и ять, изъятым из алфавита декретом от 10 октября 1918 года", - рассказала Лаптева.

СФУ - первый в России федеральный университет, который был основан в 2006 году путем объединения четырех вузов в Красноярске.