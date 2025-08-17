Сейчас ведутся научно-исследовательские работы по созданию опытного образца, сообщили в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности республики

АСТАНА, 17 августа. /ТАСС/. Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана проведет летные испытания первой в республике метеорологической ракеты в 2025 году. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"В настоящее время подведомственными организациями аэрокосмического комитета министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности ведутся научно-исследовательские работы по созданию опытного образца метеорологической ракеты. Летные испытания запланированы на 2025 год", - проинформировали в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что сведения о научно-исследовательских работах "являются конфиденциальными и отнесены к служебной информации ограниченного распространения", в связи с чем предоставить информацию о ходе, характере и результатах в министерстве не могут.

Ранее глава ведомства Жаслан Мадиев сообщил, что запуск первой метеоракеты, сконструированной в республике, станет стартовой точкой для развития программы по производству ракеты-носителя в Казахстане.

В июле в Минцифры Казахстана рассказали ТАСС, что обсуждают с Россией вопрос релокации производства ракеты-носителя "Союз-5" на космодром Байконур. При этом детальная проработка данного вопроса будет возможна только после проведения первого испытательного пуска, по результатам которого будут подтверждены технические параметры ракеты-носителя и наземного комплекса. Испытательный пуск запланирован в рамках совместного казахстанско-российского проекта "Байтерек", который реализуется по межправительственному соглашению от 2004 года. В соответствии с соглашением Россия готовит ракету-носитель, а казахстанская сторона - стартовую инфраструктуру на земле.