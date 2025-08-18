В САФУ получили эффективное топливо из гидролизного лигнина

Гидролизный лигнин является побочным продуктом процессов по производству целлюлозного этанола, рассказал руководитель лаборатории альтернативных источников энергии в Арктической зоне РФ - первый проректор по стратегическому развитию и науке САФУ Павел Марьяндышев

АРХАНГЕЛЬСК, 18 августа. /ТАСС/. Ученые Северного Арктического федерального университета (САФУ) в Архангельске разработали методику получения эффективного топлива из гидролизного лигнина - торрефикат, который можно использовать в промышленности. Об этом рассказал ТАСС руководитель лаборатории альтернативных источников энергии в Арктической зоне РФ - первый проректор по стратегическому развитию и науке САФУ Павел Марьяндышев.

Лигнин - это полимер, который содержится в клетках лиственных, хвойных и травянистых растений, у деревьев он составляет почти треть от сухого вещества. Гидролизный лигнин является побочным продуктом процессов по производству целлюлозного этанола. Торрефикат - это продукт термической обработки биомассы в условиях ограниченного доступа кислорода.

"Мы отработали технологию получения торрефиката, в процессе отработки технологии получили торрефикат, который в последующем может быть использован в металлургической промышленности. То есть это высококалорийное топливо с хорошими показателями реакционных способностей. Сейчас гидролизный лигнин лежит в отвалах, загрязняет почву. Мы из него получаем высококалорийное топливо, которое обладает хорошей реакционной способностью, и может легко воспламеняться, гореть и обладать высокой теплоотдачей, использоваться на тех производствах, где требуются высокие температуры, это доменные печи металлургической отрасли", - сказал Марьяндышев.

Над проектом работали аспиранты молодежной лаборатории САФУ. Ранее у них был опыт получения биотоплива из торфа, но работа с гидролизным лигнином имеет отличия. Он обладает низкой плотностью и более высоким содержанием золы и серы, что требует других условий производства.

"Получение торрефиката из гидролизного лигнина и опилок многим до последнего времени казалось невозможным, но мы модифицировали имеющийся у нас реактор в соответствии с требуемыми условиями и возможностью доведения температуры до 430 градусов и получили первые образцы торрефицированного топлива", - отметил ученый.

Технология получения биотоплива из гидролизного лигнина заинтересовала индустриального партнера САФУ. Компания "ГринАрТех" планирует получать торрефикат из гидролизного лигнина в промышленных масштабах для металлургической отрасли.