В их составе были определены концентрации никеля, меди, цинка, кобальта, свинца, платины, золота и серебра

КРАСНОЯРСК, 18 августа. /ТАСС/. Ученые СО РАН исследовали отходы платиноидно-медно-никелевых руд Норильской группы месторождений в Красноярском крае и обнаружили, что их можно использовать как дополнительный источник сырья. Об этом сообщает пресс-служба Института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН.

"Работы провели сотрудники Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука СО РАН и Института геологии и минералогии им. В. С. Соболева СО РАН. Специалисты исследовали отходы флотационного обогащения сульфидных платиноидно-медно-никелевых руд Норильской группы месторождений. Изучаемое хвостохранилище расположено на севере Красноярского края. <…> Концентрации кобальта и платины в рассматриваемых хвостах сравнимы с их содержанием в рудах разрабатываемых месторождений. Таким образом, эти отходы можно рассматривать в качестве дополнительного источника сырья", - говорится в сообщении.

Специалисты отобрали образцы вещества хвостов по стенкам двух шурфов, пройденных в хвостохранилище, провели минералого-геохимический анализ, изучили формы нахождения химических элементов в отходах переработки руд "Были установлены минеральные формы нахождения мышьяка и металлов, включая железо, алюминий, никель, медь, кобальт, цинк, таллий, и оценена их подвижность (способность переходить в раствор) в отходах обогащения рудного сырья. Также для данного объекта ученые впервые провели термодинамические расчеты форм миграции элементов в растворе", - пояснили в пресс-службе.

В составе отходов были определены концентрации никеля, меди, цинка, кобальта, свинца, платины, золота и серебра. По данным ученых, исследования помогут разработать оптимальные методы извлечения цветных и благородных металлов, отследить миграцию потенциально токсичных элементов в окружающую среду и выработать способы рекультивации техногенных объектов.

Норильские месторождения являются крупнейшими в России по запасам сульфидных медно-никелевых руд.