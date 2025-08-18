Создан фотокатализатор, разлагающий загрязнители благодаря солнечному свету

Уникальность материала заключается в способности работать как под ультрафиолетовым излучением, так и под обычным солнечным светом

ПЕНЗА, 18 августа. /ТАСС/. Исследователи Пензенского государственного университета (ПГУ) разработали высокоэффективный фотокатализатор, способный разлагать сложные органические загрязнители под действием солнечного света. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки РФ.

"Созданные и протестированные образцы новых фотокатализаторов показали высокую эффективность, более 80% модельного загрязнителя разлагается за 120 минут", - говорится в сообщении. Отмечается, что уникальность материала заключается в способности работать как под ультрафиолетовым излучением, так и под обычным солнечным светом, что значительно снижает эксплуатационные затраты.

Структура фотокатализатора под микроскопом внешне напоминает ветви дерева. Крупные ветви образованы из оксида цинка, модифицированного алюминием. К ним примыкают мелкие ветви, на которых располагаются наночастицы оксида меди (II).

"Наша разработка поможет сохранить экологию. На основе предложенных фотокатализаторов можно создавать самоочищающиеся покрытия и антимикробные средства, очищать загрязненную промышленными стоками воду, разлагать фармацевтические препараты. Наш фотокатализатор будет работать при обычном дневном освещении", - рассказал один из разработчиков, инженер-исследователь межкафедральной научной лаборатории "Перспективные наноматериалы, покрытия и устройства электроники" ПГУ Иван Филиппов.

Кроме того, разработанный материал может использоваться в фотокаталитических фильтрах очистных сооружений на промышленных предприятиях, а также при создании самоочищающихся покрытий, например для высотных зданий. Высокоэффективный фотокатализатор экономичнее существующих аналогов, его проще создать.