По словам научного сотрудника Института искусственного интеллекта МГУ Содбо Шарапова, авторы исследования создали крупнейшую в мире коллекцию гликомов и геномов, которая включает более 10 тыс. образцов

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Международная исследовательская группа выявила связь ряда участков генома человека с развитием таких заболеваний, как патологии печени, диабет и артрит, и предложила новые биомаркеры для более точной диагностики. Об этом сообщила пресс-служба Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова.

"Ученые из лаборатории искусственного интеллекта в биоинформатике и медицине Института искусственного интеллекта МГУ, возглавляющие международный исследовательский консорциум, впервые выявили роль 16 участков генома человека в регуляции N-гликозилирования белков плазмы крови и установили связь этих участков с заболеваниями печени и воспалительным ответом. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications", - говорится в сообщении.

N-гликолизирование белков плазмы крови представляет собой механизм присоединения к ним сложных углеводов (гликанов), определяющих их функцию и стабильность. Более половины всех белков плазмы крови человека подвергаются этому процессу, а его нарушения играют роль в развитии различных заболеваний. Авторы впервые выявили 16 участков генома человека, замены в которых влияют на этот механизм.

"Анализ данных генов показал, что, помимо влияния на уровни гликанов, они также участвуют в патогенезе таких заболеваний, как диабет I и II типов, ревматоидный артрит, системная красная волчанка, ишемическая болезнь сердца, подагра, а также в ряде онкологических заболеваний. Более того, ученые установили причинно-следственные связи между нарушениями липидного обмена и уровнем определенных гликанов в плазме крови", - отметили в МГУ.

По словам научного сотрудника Института искусственного интеллекта МГУ Содбо Шарапова, слова которого приводит пресс-служба университета, авторы исследования создали крупнейшую в мире коллекцию гликомов и геномов, которая включает более 10 тыс. образцов.