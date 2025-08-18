Традиционно описторхоз лечат препаратом с такими побочными эффектами, как тошнота, рвота, боль в животе, диарея

НОВОСИБИРСК, 18 августа. /ТАСС/. Ученые государственного центра вирусологии "Вектор" разработали и запатентовали средство против описторхоза - тяжелого паразитарного заболевания человека и животных - на основе экстракта хищного гриба. Оно может быть использовано в медицине и фармакологии, следует из патентной документации, с которой ознакомился ТАСС.

Как отмечают авторы разработки, описторхоз - широко распространенное природно-очаговое заболевание, которое вызывается плоскими червями - трематодами. Основными патогенетическими механизмами являются токсическо-аллергическое воздействие гельминтов и их яиц на организм человека, а также поражение печени, желчевыводящих протоков, желчного пузыря и поджелудочной железы. Традиционным средством для лечения описторхоза является препарат с действующим веществом празиквантел. Он может вызывать побочные эффекты, такие как тошнота, рвота, боль в животе, диарея. Кроме этого, человек страдает от головной боли, состояния гипертермии, повышенной потливости.

"Техническим результатом предлагаемого изобретения является создание препарата на основе веществ, полученных экстракцией органическим растворителем биомассы хищного гриба, обладающих противоописторхозным действием", - говорится в патенте.

В основе разработки - сухой экстракт хищного гриба Duddingtonia flagrans. Он обитает в почве и является природным регулятором численности круглых червей - нематод. Нити гриба образуют ловушки в форме клейких петель и их сплетений, которые позволяют улавливать нематод и переваривать их содержимое.

Для лучшего всасывания ученые добавили в препарат противовоспалительное соединение диметилсульфоксид. Он проникает через клеточные мембраны и усиливает действие экстракта токсинов хищного гриба. Отмечается, что изобретение может быть использовано в медицине, ветеринарии и фармакологии.