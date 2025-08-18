В одной из пещер Испании испытали трех роботов для освоения Луны

Проект нацелен на создание инструментов, позволяющих пошагово исследовать провалы на спутнике Земли, открывающие доступ к сетям лавовых трубок

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Европейские инженеры разработали и испытали в лавовой пещере на испанском острове Лансароте набор из трех роботов - SherpaTT, Coyote III и LUVMI-X, которые в перспективе будут использоваться для изучения и освоения лавовых трубок на поверхности Луны. Об этом сообщила пресс-служба Немецкого центра искусственного интеллекта (DFKI).

"Данный проект нацелен на создание инструментов, позволяющих пошагово исследовать провалы на Луне, открывающие доступ к сетям лавовых трубок. Результаты этих испытаний не только подтвердили практическую реализуемость концепции по изучению лунных пещер при помощи роботов, но и также продемонстрировали возможность использования комбинаций из нескольких взаимодействующих роботов в будущих лунных и марсианских миссиях", - говорится в сообщении.

Несколько лет назад астрономы из США и Италии обнаружили, что в некоторых регионах Луны присутствует сразу несколько провалов, открывающих доступ к лунным пещерным комплексам, состоящим из множества соединенных друг с другом лавовых трубок. Это вызывало большой интерес у ученых и проектировщиков будущих лунных колоний, так как подобные подповерхностные структуры являются идеальным местом для постройки лунных баз.

Это связано с тем, что внутри подобных лавовых трубок наблюдаются значительно более стабильные температуры, чем на поверхности Луны, и при этом их они скрыты от действия космических лучей и ударов микрометеоритов многометровым слоем лунных пород. Для их изучения команда европейских ученых под руководством профессора DFKI Франка Киршнера создала набор из трех очень не похожих друг на друга роботов.

Первый из них, SherpaTT, представляет собой луноход, который предназначен для исследования поверхности Луны, а также транспортировки второго робота, Coyote III, и его спуска в изучаемые лунные пещеры. Благодаря небольшой массе и размерам Coyote III способен передвигаться даже по очень узким лавовым трубкам и изучать их при помощи радара и других инструментов. Третий робот, LUVMI-X, предназначен для поиска отложений льда и других летучих веществ, а также для сброса в пещеры кубических сенсоров, помогающих собрать данные о свойствах пещер и оценить безопасность для спуска Coyote III.

Используя прототипы этих роботов, ученые изучили одну из вулканических лавовых трубок на острове Лансароте. Луноходы успешно составили карту местности вокруг провала, открывающего доступ к пещере под толщей вулканических пород, опустили на ее дно сенсорный куб и использовали собранные им данные для спуска Coyote III и последующей работы этого робота в пещере с максимальным уровнем безопасности. Столь же успешно, как надеются профессор Киршнер и его коллеги, данное "трио" роботов будет работать и на Луне.