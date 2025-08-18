Разработан проект "зеленого" самосвала на водородном топливе

Это снизит профессиональную заболеваемость работников горно-обогатительного комбината, а также увеличит межремонтный интервал и эффективность эксплуатации транспортных средств

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Исследователи из России подготовили детальный проект, в рамках которого в ближайшие два года ученые планируют изготовить и установить на самосвал БелАЗ-7530 генератор энергии на базе водородных топливных элементов общей мощностью около 1 мВт, а также суперконденсаторы и новейшие аккумуляторы. Об этом сообщил Центр научной коммуникации МФТИ.

"Применение нашего инженерного решения для перевода карьерной техники с дизеля на водород снизит профессиональную заболеваемость работников горно-обогатительного комбината, а также увеличит межремонтный интервал и эффективность эксплуатации транспортных средств", - пояснил директор по научной работе Инжинирингового центра "Автономная энергетика" МФТИ Владислав Карасевич, чьи слова приводит Центр научной коммуникации вуза.

Как отмечают исследователи, на текущий момент в горнодобывающей отрасли и в других отраслях промышленности России задействовано более 2 тыс. карьерных самосвалов, обладающих грузоподъемностью в 110 тонн и выше. Все они оснащены двигателями внутреннего сгорания, работающими на дизельном топливе и потребляющими более 3,7 тонны углеводородов каждые сутки.

В результате этого самосвалы выделяют большое количество углекислого газа, сажи, соединений серы, оксида азоты и других веществ, которые негативно влияют на здоровье персонала и на состояние окружающей среды. Для повышения экологичности карьерной техники, а также увеличения ее эффективности и снижения частоты простоя исследователи разработали концепцию по переводу самосвалов на водород.

В ее рамках ученые планируют установить на борт самосвала БелАЗ-7530 набор из четырех водородных топливных ячеек мощностью в 240 кВт·ч, блок из суперконденсаторов мощностью в 100 кВт, блок аккумуляторов с емкостью около 500 кВт·ч, а также систему хранения водорода и набор других устройств, позволяющих экономить энергию и продлевающих время работы самосвала.

"Заправлять технику планируется низкоуглеродным водородом, который будут получать из отходящего газа металлургического производства. По нашим текущим оценкам, такое топливо будет вполне конкурентоспособно", - подытожил Карасевич.