МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Специалисты Сеченовского университета разработали уникальную жевательную резинку с полезными для полости рта веществами, сообщили в пресс-службе вуза. Новый продукт призван предотвратить кариес зубов, гингивит и другие стоматологические заболевания.

"Междисциплинарная команда студентов - стоматологов, провизоров и менеджеров Первого МГМУ создала инновационную жевательную резинку "Ретерикс" в рамках научно-исследовательской практики, где студенты получают знания, работая над реальными продуктами. Уникальность "Ретерикса" в его составе, который включает пробиотики и пребиотики. Продукт предназначен не только для повседневного ухода за полостью рта, но и для эффективной защиты от стоматологических заболеваний за счет нормализации микробного баланса", - отметили в пресс-службе.

Наставники проекта и члены авторского коллектива отмечают успех "синергии" молодых стоматологов, провизоров и менеджеров. "Абсолютно незнакомые друг с другом люди за 10 очных занятий смогли не только придумать и обосновать уникальные продукты, но и создать их своими руками на опытном производстве в Институте фармации Сеченовского Университета. Они сделали это самостоятельно, полагаясь лишь на нашу конструктивную критику", - рассказала заместитель директора по учебной и воспитательной работе Института стоматологии им. Е.В. Боровского Анна Туркина.

Процесс включал несколько этапов: технологи смешивали и взвешивали все необходимые ингредиенты для каждой единицы, использовали пресс для формирования жевательных резинок, а затем упаковывали и маркировали их по вкусам. Студенты стремились создать идеально мягкую жвачку, чтобы составить конкуренцию самым известным брендам.