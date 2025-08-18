Ледники Шпицбергена за лето 2024 года потеряли более 1% массы

Их масса уменьшилась на 61 млрд тонн, сообщила группа климатологов и океанологов под руководством профессора Университета Осло Томаса Шулера

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Исследователи из Норвегии открыли свидетельства того, что объем ледников на территории архипелага Шпицберген и его окрестностей резко сократился более чем на 1% во время лета 2024 года, в результате чего их масса уменьшилась на 61 млрд тонн. Это сопоставимо с аналогичными потерями для значительно более крупных ледников Гренландии, пишут исследователи в статье, опубликованной в научном журнале PNAS.

"В общей сложности, архипелаг Шпицбергена и другие регионы, окружающие Баренцево море, потеряли в прошедшем году около 102 млрд тонн льда, что привело к повышению уровня Мирового океана примерно на 0,27 миллиметра, причем вклад самого Шпицбергена в этот прирост составил 0,16 мм. Это сделало данный регион Арктики одним из самых значимых движущих факторов роста уровня моря по всей Земле", - пишут исследователи.

К такому выводу пришла группа климатологов и океанологов под руководством профессора Университета Осло Томаса Шулера при анализе данных по высоте ледового покрова, которые собираются регулярно климатическими спутниками, полярниками и наземными метеорологическими станциями, установленными на территории ледника Конгсвеген, расположенного в западной части архипелага Шпицберген.

Используя результаты этих замеров, ученые проследили за тем, как менялся облик ледников Шпицбергена в 2024 году, и сравнили колебания в объеме и массе этих ледовых массивов с историческими данными с 1991 по 2023 год. Оказалось, что архипелаг и окрестные регионы моря потеряли рекордное количество льда за 2024 год, что было в особенности характерно для северных и северо-восточных частей Шпицбергена.

По текущим оценкам исследователей, масса этих ледников уменьшилась на 61 млрд тонн, что примерно в шесть раз больше типичных годовых потерь за текущее столетие. Причиной этого резкого сокращения стал аномально жаркий конец лета 2024 года и предшествовавшая ему мощная волна жары, начавшаяся в конце июля и закончившаяся в начале сентября. В результате этого средние температуры стали выше нормы на 3-5 градусов Цельсия, что резко ускорило таяние морских и островных льдов.

Как отмечают исследователи, схожий температурный режим установится на Шпицбергене к концу текущего столетия даже в том случае, если человечество резко сократит выбросы парниковых газов. Это делает события 2024 года в этом регионе Арктики наглядным примером того, как будет меняться облик ее ледников в ближайшие десятилетия, подытожили ученые.

Об архипелаге

Арктический архипелаг Шпицберген, который норвежцы называют Свальбардом, расположен между 76-й и 80-й параллелями. Он был передан под суверенитет Норвегии после Первой мировой войны в соответствии с договором о Шпицбергене, участниками которого являются более 40 стран. Экономическое присутствие на Шпицбергене, где постоянно проживают около 2,6 тыс. человек, сейчас активно поддерживают лишь Норвегия и РФ.