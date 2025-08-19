В мероприятии будут участвовать до восьми воздушных судов

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Научно-техническая гильдия "Рубежи науки" при поддержке Роскосмоса и Внуково-3 7 сентября организует четырехчасовой спецрейс, в рамках которого участники смогут наблюдать с борта самолета полное лунное затмение, а также северное сияние. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе гильдии.

"7 сентября 2025 года Гильдия "Рубежи науки" в рамках проекта Astro Night под научным руководством Станислава Короткого организует четырехчасовой беспосадочный полет с просмотром полного лунного затмения и северного сияния с комментариями от Владимира Сурдина и действующим российским космонавтом на борту. Событие состоится при поддержке Роскосмоса и Внуково-3", - сказали в пресс-службе.

Планируется, что в мероприятии примет участие до восьми воздушных судов - они вылетят из аэропорта Внуково-3 в 19:00 мск и возьмут курс на Северный Урал. Полная фаза затмения ожидается с 20:30 по 21:53 - ожидается, что в момент пика затмения воздушные суда развернутся над Полярным кругом.

"При условии геомагнитного возмущения пассажиры с противоположного от затмения борта будут видеть аврору - северное сияние. Таким образом, правый борт увидит первую половину затмения, левый - вторую половину, а при развороте Луна и сияние "поменяются" местами для участников с разных бортов", - пояснили в пресс-службе.