Они поглощают до 9 Мт углекислого газа, что достигает лишь 12% всей антропогенной нагрузки региона, сообщили в отделе научных коммуникаций УрФУ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 августа. /ТАСС/. Специалисты карбонового полигона "Урал-Карбон" выяснили, что леса Свердловской области поглощают до 9 Мт углекислого газа, что достигает лишь 12% всей антропогенной нагрузки региона. Об этом ТАСС сообщили в отделе научных коммуникаций УрФУ.

"Природные сообщества (деревья, кустарники, травы) региона ежегодно поглощают порядка 7-9 Мт углекислого газа. В то время как антропогенная эмиссия - выбросы парниковых газов, преимущественно углекислого и метана, автомобилями, предприятиями и др. - составляет примерно 75 Мт в год. Это означает, что вся экосистема региона не справляется и поглощает лишь 8,5-12 % от антропогенных выбросов в Свердловской области", - рассказали УрФУ.

По информации директора ботанического сада УрФУ и руководителя карбонового полигона "Урал-Карбон" Виктора Валдайских, содержание углекислого газа в регионе растет со скоростью 2,45 ppm в год, метана - около 7,27 ppb в год.

При этом из-за усиливающихся тенденций стабильно растущий линейный тренд концентрации углекислого газа в атмосфере Свердловской области может превратиться в экспоненциальную кривую с постоянно увеличивающейся скоростью роста концентрации, полагают исследователи. Примечательно, что в период пандемии и ковидных ограничений понижения концентрации углекислого газа в атмосфере не произошло ни в Свердловской области, ни в мире. "Казалось бы, самолеты стали меньше летать, автомобили меньше ездить, а предприятия меньше вырабатывать углекислый газ, но содержание парниковых газов в атмосфере продолжало расти, что показали и наши, и мировые измерения. Это обусловлено буферностью и инерционностью: система очень устойчива, противостоит резким изменениям и достаточно долго меняется после встрясок", - сказал Валдайских.

По словам ученых, чтобы добиться снижения СО2, необходимо его забирать из атмосферы, самым эффективным способом извлечения является фотосинтез. "Мы можем формировать неприродные сообщества - карбоновые фермы, скверы, парки, плантации, и высаживать интересные с точки зрения поглощения СО2 растения. В древесине углерод запасается надолго, а, к примеру, из трав можно изготавливать ткани, пеньку для канатов, как делают с технической коноплей", - добавил Валдайских. Также ученые предлагают использовать вместо бензина биотопливо. "Зеленые" технологии - быстрый круговорот углекислого газа, который не приводит к увеличению его концентрации в атмосфере.

Карбоновый полигон - территория с уникальной экосистемой для разработки и испытаний технологий дистанционного и наземного контроля эмиссии парниковых газов и других значимых для изменения климата параметров на лесных территориях и сельскохозяйственных землях.