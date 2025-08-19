Разработку поддержали нацпроект "Молодежь и дети" и федеральная программа стратегического лидерства "Приоритет-2030"

ТОМСК, 19 августа. /ТАСС/. Способ изготовления обычного бетона в стандартных условиях, который поможет сделать прочнее материал на 10%, предложили ученые Томского государственного архитектурно-строительного университета (ТГАСУ). Разработка поддержана нацпроектом "Молодежь и дети" и федеральной программой стратегического лидерства "Приоритет-2030", сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Специалисты предложили использовать в процессе приготовления раствора активированную жидкость. Это обычная вода, многократно обработанная переменный электромагнитным полем. Лабораторные эксперименты показали, что в активированной воде происходит повышение оптической плотности водородных связей, что меняет химическую реакцию между алитом (минералом в цементе) и водой", - говорится в сообщении.

Ученые выяснили, что при использовании активированной электромагнитным полем воды примерно после 800 минут твердения раствора его сопротивление значительно увеличивается от базовых характеристик, как при использовании обычной жидкости. Прочность возрастает примерно на 10%. Начать испытания технологии на строительной площадке планируется вместе с промышленным партнером в этом году.

В вузе отметили, что это открывает широкие возможности применения технологии в строительстве зданий и сооружений в зоне со сложными климатическими условиями, в строительных проектах, где предъявляются повышенные требования в прочности бетона (монолитное строительство, строительство мостов и сложных инженерных сооружений с высокой нагрузкой на несущие бетонные конструкции).

"Сейчас активно ведутся исследования по повышению прочности бетона за счет добавления различных компонентов в смеси: нановолокон, различных премиксов, способов армирования. В Австралии, например, ученые предлагают использовать биоуголь, полученный из термически обработанной кофейной гущи. Все эти добавки предполагают изменения рецептуры смеси и существенное удорожание конечного продукта. Наша технология же, наоборот, предполагает более бюджетное решение. В процессе активации воды электромагнитным полем тратится в сотни раз меньше энергии, чем, например, во время прогрева смеси электрическим кабелем для набора прочности в монолитном строительстве", - отметила руководитель стратегического технологического проекта ТГАСУ "Химия и инжиниринг новых строительных материалов", доктор физико-математических наук Ирина Курзина.

Стратегический технологический проект ТГАСУ "Химия и инжиниринг новых строительных материалов" направлен на создание высокотехнологичной продукции, новых материалов и химических соединений. Научные команды разрабатывают полифункциональные композиционные смеси, технологии и архитектурный дизайн для 3D-печати домов и сооружений, новые технологии синтеза полифункциональных порошковых материалов и технологии нового поколения огнеупорных изделий.