На Солнце зафиксировали сильную вспышку

Возможны ухудшения условий КВ-радиосвязи в течение суток

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Специалисты зарегистрировали на Солнце вспышку предпоследнего класса мощности М1.1. Об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики имени академика Е. К. Федорова (ФГБУ "ИПГ").

"19 августа в 07:39 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4188 (S09E88) зарегистрирована вспышка М1.1 продолжительностью 50 минут", - отметили там.

По данным института, в ближайшие двое суток ожидается умеренная вспышечная активность, не исключены вспышки класса Х. Геомагнитное поле может быть неустойчивым, радиационная обстановка - невозмущенной. При этом возможны ухудшения условий КВ-радиосвязи в течение суток.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.