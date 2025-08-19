Сверхновые играют важную роль в химической эволюции Вселенной, а также используются астрономами для измерений расстояний и скорости расширения мироздания

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Международный коллектив астрономов разработал подход, позволяющий автоматическим образом изучать вспышки сверхновых в первые часы и дни после их появления, что позволит ученым более точно определять прародителей этих космических взрывов и изучать механизмы их образования. Об этом сообщила пресс-служба Международной школы передовых исследований Италии (SISSA).

"Мы провели пилотное исследование, которое показало, что спектроскопическая программа быстрого реагирования в комбинации с глубокими фотометрическими обзорами позволяет нам получать детальные спектры сверхновых в первые сутки после начала этих космических взрывов. Это открывает дорогу для систематического изучения сверхновых на первых стадиях их развития при помощи телескопа LSST и в рамках проекта LS4", - заявил научный сотрудник Института космической науки (Испания) Льюис Гальбани, чьи слова приводит пресс-служба SISSA.

Как отмечают астрономы, сверхновые представляют собой мощнейшие вспышки света и других форм электромагнитных волн, которые порождаются в результате гравитационного коллапса звезд, исчерпавших запасы водорода, а также в результате слияния пар компактных объектов, таких как белые карлики и нейтронные звезды. Сверхновые играют важную роль в химической эволюции Вселенной, а также используются астрономами для измерений расстояний и скорости расширения мироздания, что заставляет ученых активно искать и изучать их.

В большинстве случаев сверхновые обнаруживают через несколько дней после того, как началась их вспышка, что лишает ученых значительной части информации о возможных прародителях этих космических взрывов, условиях их формирования и окружении сверхновой до взрыва. Для исправления этой ситуации астрономы разработали протокол, который позволяет автоматическим образом выявлять кандидатов в сверхновые на снимках, получаемых обзорными телескопами по всей Земле, отбирать наиболее вероятные из них и изучать их.

Работу этого алгоритма ученые проверили на снимках, которые ежедневно получает система ZTF, установленная в американской Паломарской обсерватории для поиска вспышек на ночном небе. Сравнивая полученные в разные дни фотографии, алгоритм отбирал возможные кандидаты в сверхновые и направлял запросы на изучение этих объектов при помощи спектроскопа OSIRIS, установленного на испанском телескопе GTC на Канарских островах.

В общей сложности за несколько месяцев наблюдений системе удалось обнаружить десять вспышек сверхновых пяти разных типов, три из которых были выявлены и обнаружены в первые несколько часов после начала этих космических катаклизмов. В перспективе это позволит стабильно выявлять десятки и сотни сверхновых в первые часы после их появления, что значительно расширит представления астрономов о формировании этих мощнейших взрывов, подытожили астрономы.