ЧЕЛЯБИНСК, 19 августа. /ТАСС/. Команда ученых из Челябинской области и Башкирии восстановила облик и обстоятельства смерти трех воинов ранних мадьяр, то есть кочевников, которые жили на Урале более 1 тыс. лет назад, сообщили ТАСС в пресс-службе Южно-Уральского государственного университета. Останки мадьяр обнаружены археологами при раскопках могильника Уелги - элитного погребального памятника в Кунашакском районе Челябинской области.

"Исследуя найденные в Челябинской области останки трех мадьярских воинов, ученые Южно-Уральского государственного университета пришли к выводу, что особенности строения черепов свидетельствуют о промежуточном положении ранних мадьяр на европеоидно-монголоидном векторе изменчивости. Согласно специальным расчетам, они имеют метисные формы с преобладанием европеоидного компонента и условной монголоидной примесью (до 30%)", - сказали в пресс-службе вуза.

Научный сотрудник Института истории, языка и литературы (г. Уфа) Алексей Нечвалода выполнил графические реконструкции внешности по методу Герасимова, а ученые из Челябинка описали предположительные обстоятельства смерти этих людей.

Как пояснили в вузе, мадьяры были кочевыми скотоводами. Вероятно, участвовали в торговом обмене, обслуживали проходящие караваны, взаимодействуя с южными регионами, об этом свидетельствуют монеты арабских дирхемов в могильнике. Не исключено, что мадьяры совершали грабительские набеги. О взаимодействии кочевников с более северными регионами говорят редкие предметы металлопластики, например, флаконовидная серебряная игольница, имеющая явное прикамское происхождение.

Как предполагают ученые, смерть одного из мужчин была насильственной, от ранения, полученного в бою, у двух других следов насильственной смерти не выявлено. "Судя по сопроводительному инвентарю, который составляли лук, стрелы и оружие ближнего боя, захороненные мужчины были воинами", - сказали в вузе.