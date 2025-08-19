Картины в синих тонах больше всего ценятся коллекционерами

Исследование экономистов показало, что любители искусства меньше ценили картины со сложными и шумными палитрами цветов и предпочитали комбинации оттенков из трех цветов

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Российские и американские экономисты обнаружили, что цветовая гамма работ в абстрактном изобразительном искусстве заметным образом влияет на типичную стоимость картин - коллекционеры платят больше за синий цвет, а также предпочитают яркие и насыщенные палитры. Об этом сообщила пресс-служба НИУ ВШЭ.

"Ценообразование в искусстве - одна из загадок культурной экономики: четкого ответа, почему одни картины продаются дороже, чем другие, пока не существует. Ученые предположили, что важную роль в ценообразовании абстрактных картин могут играть цвета, которые использовали живописцы. Чтобы подтвердить гипотезу, авторы изучили почти четыре тысячи картин абстрактной живописи, которые были проданы на аукционах Сотбис и Кристис", - говорится в сообщении.

При проведении этого анализа научные сотрудники факультета экономических наук НИУ ВШЭ и их коллеги из Санкт-Петербургского государственного университета (Россия) и Университета штата Флорида (США) опирались на набор из 42 характеристик, потенциально способных повлиять на желание коллекционеров потратить деньги. В их число вошли размеры полотен, использованные при их написании материалы, наличие подписи автора, упоминания в литературе, число прошлых владельцев и прочие параметры.

Также при проведении этого анализа исследователи опирались на две популярных теории цвета, которые были изложены в начале XX века швейцарским художником Иоганнесом Иттеном и российским абстракционистом Василием Кандинским. Они оба подготовили и опубликовали большое число работ по теории искусства, в том числе и о том, какие сочетания цветов являются более гармоничными и привлекательными для глаза зрителя.

Магия синего цвета

Проведенные экономистами расчеты показали, что стоимость проданных на аукционах полотен Кандинского, Миро, Ротко, Кляйна и других ведущих художников-абстракционистов в первую очередь зависела от традиционных факторов, в том числе размеров картин, использования масляных красок для их написания, а также числа выставок, в которых принимало участие то или иное полотно. При этом ученые также обнаружили несколько закономерностей, связанных с цветовой гаммой картин.

Так, любители искусства меньше ценили картины со сложными и шумными палитрами цветов и предпочитали комбинации оттенков, входящие в так называемые аналоговые триады Иттена - наборы из трех цветов, расположенных рядом на цветовом круге, а другие схемы не оказывали существенного влияния на ценность полотен. При этом ученые обнаружили, что покупатели платили больше денег за картины, на которых доминируют синие оттенки, тогда как другие цвета не вызывали сильной реакции у коллекционеров.

"Синий цвет в искусстве считается символом духа. Еще в 1911 году Василий Кандинский совместно с художником Францем Марком основали творческое объединение "Синий всадник". Позднее Кандинский стал основоположником абстракционизма и довел теорию абстрактной живописи и ее цветовых составляющих до совершенства", - подытожила доцент факультета экономических наук ВШЭ Валерия Колычева, чьи слова приводит пресс-служба вуза.