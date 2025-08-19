Руководитель экспедиции Александра Прокопьева рассказала, что перед началом проектирования мостового перехода в 2020 году сотрудники института провели археологическую разведку для поиска объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия

ЯКУТСК, 19 августа. /ТАСС/. Археологические раскопки, организованные на месте строительства мостового перехода через реку Лену в Мегино-Кангаласском районе Якутии, выявили древнее якутское жилище - балаган. Тем самым возобновилось изучение подобных объектов после долгого перерыва, сообщила ТАСС руководитель экспедиции, научный сотрудник лаборатории археологии Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН (Якутск) Александра Прокопьева.

Перед началом проектирования мостового перехода в 2020 году сотрудники института провели археологическую разведку для определения наличия или отсутствия объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия. Было выявлено поселение, которое, по предварительным данным, датируется XVIII-XIX вв., оно признано объектом археологического наследия. Спасательные раскопки прошли на месте выявленного объекта культурного наследия "Поселение Хаптагай".

"На территории нами были выделены две условные зоны - верхняя и нижняя. Верхняя зона оказалась XVIII-XIX - начала XX вв., нижняя зона - более ранней. Мы предполагаем, что, вероятно, это было поселение еще XVII века, поверх которого появилось поселение XVIII века. В нижней зоне были обнаружены остатки якутского жилища - балаган с жилой и хозяйственной зонами. Часть жилой зоны пострадала от вспашки, в советское время на том месте были пашни знаменитого колхоза им. Ленина, и поэтому, к сожалению, часть не сохранилась. Но на достаточной глубине можно было зафиксировать остатки несущих столбов. Жилище было окружено хозяйственными ямами - <...> нами зафиксированы четыре", - рассказала Прокопьева.

Благодаря обнаруженным артефактам археологи предполагают, что в древнем поселении жили мастера, которые специализировались на изготовлении берестяных изделий, на технологической обработке шкур и меха.

"Последнее крупное, систематичное и масштабное в Якутии изучение древнего поселения было только в 1990-х годах. И после этого был очень долгий перерыв до текущего времени, - отметила собеседница агентства. - В нашем случае большой интерес вызывается тем, что мы применили современные технологии - 3D-сканирование и фотограмметрию ландшафта, хозяйственных ям, остатков сооружений, чтобы получить потом цифровую модель остатков поселения. Надеемся, что в дальнейшем этот опыт можно будет применять и на других памятниках".

Спасательные раскопки на площади 6 650 кв. м состоялись этим летом и стали крупнейшими в Центральной Якутии. "За весь археологический сезон к раскопкам было привлечено около 80 человек. С нами поработали несколько организаций - это Арктический научно-исследовательский центр Республики Саха (Якутия), Северо-Восточный федеральный университет, также у нас проходили практику студенты Якутского художественного училища и Арктического государственного института культуры и искусств. Студенты, конечно, получили навыки археологических работ, и часть из них, к нашему счастью, захотели связать свою жизнь с археологией. Археологов в Якутии очень мало, при этом территория огромна, и задач с каждым годом становится все больше и больше", - отметила собеседница агентства.

Связь с Великой Северной экспедицией

Всего было обнаружено свыше 1 тыс. единиц хранения. Большая часть из них - керамика и кости, изучение которых сможет рассказать о том, на кого охотились и чем питались жители древнего поселения.

"Керамика очень разнообразная, но при этом все-таки видно, что это локальная традиция, которая характерна именно для этого поселения. Нужно отметить, что очень похожая керамика хранится в музее самого Хаптагайского наслега, на территории которого прошли раскопки, и она была обнаружена на территории Тамгинского завода. Это подтверждает гипотезу о том, что в этом поселении жили люди, которые обеспечивали работу завода", - сказала собеседница агентства.

Тамгинский железоделательный завод для промышленного обеспечения Великой Северной экспедиции основали в 1735 году на реке Тамма, впадающей в Лену. Он стал первым предприятием черной металлургии на Дальнем Востоке. Сразу после экспедиции его закрыли, в дальнейшем демонтировали.

Строительство моста

Ожидается, что строительство Ленского моста станет для Якутии новым этапом социально-экономического развития - впервые будет создано круглогодичное сообщение столицы региона с большой частью территории, оторванной рекой, откуда производится завоз основных грузов. Создаваемый транспортно-логистический узел свяжет авиационный, железнодорожный, автомобильный и речной виды транспорта и создаст каркас для развития опорной транспортной сети на Дальнем Востоке.