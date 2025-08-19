Технология основана на термическом разложении измельченного пластика в закрытой системе с использованием нитратно-щелочных окислительных расплавов

НАЛЬЧИК, 19 августа. /ТАСС/. Инновационный способ переработки пластика, позволяющий превращать его в эффективное твердое топливо без вредных выбросов, разработали специалисты Кабардино-Балкарского госуниверситета им. Х. М. Бербекова (КБГУ), сообщили ТАСС в вузе.

"При горении полимерных материалов в условиях недостатка кислорода, образуются токсичные продукты неполного сгорания - угарный газ, оксиды азота и другие вредные соединения. В связи с этим, ученые университета разработали альтернативный способ переработки пластиковых отходов, который объединяет в себе решение сразу двух актуальных проблем: утилизацию пластика и получение топлива", - рассказали ТАСС в КБГУ.

Технология основана на термическом разложении измельченного пластика в закрытой системе с использованием нитратно-щелочных окислительных расплавов. Это специальные расплавленные соли, которые увеличивают скорость разложения, предотвращают токсичные выбросы и утилизируют пластик с выделением большого количества энергии.

"Наш подход практически не имеет аналогов. Он не только решает экологическую проблему, но и превращает опасные отходы в ценный энергетический ресурс, который потенциально можно использовать в качестве топлива", - пояснил профессор кафедры неорганической и физической химии института математики и естественных наук КБГУ Жамал Кочкаров.

Ранее утилизация пластика методом сжигания, а затем ее использование в качестве топлива затруднялись из-за токсичных соединений. Однако эксперименты с полиэтиленом показали, что при нагреве до 450°С происходит колоссальное выделение энергии с появлением пламени высотой до трех метров.

"Ключевая особенность разработки - двойное действие нашего состава. Мы используем нитраты, которые при нагреве выделяют атомарный кислород, - он гораздо активнее обычного и обеспечивает полное сгорание полимера. Одновременно щелочи, входящие в состав смеси, вступают в реакцию с образующимися токсичными газами, нейтрализуя их и превращая в безвредные соли", - уточнил Кочкаров. Сейчас ученые готовятся к следующему этапу исследований, который потребует специализированного оборудования для проведения количественных расчетов.