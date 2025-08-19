Терапия на основе таких антител действует даже при их крайне низкой концентрации, что существенно повышает практическое значение работы, сообщило издание СО РАН "Наука в Сибири"

НОВОСИБИРСК, 19 августа. /ТАСС/. Ученые из Института молекулярной и клеточной биологии СО РАН выявили и исследуют наноантитела лам, активные против различных штаммов коронавируса. Об этом сообщает официальное издание СО РАН "Наука в Сибири".

Антитела человека - это белки в иммунной системе, которые вырабатываются против одного варианта вируса, но постепенно при размножении в организме вирус меняется генетически, и те участки, которые кодировали вирусные белки и узнавались антителами, меняются. В результате вирус постоянно ускользает от действия иммунитета. Основная задача ученых - найти антитела, узнающие сразу несколько различных вариантов вируса.

"Исходно исследователи использовали несколько отдельных антител ламы, каждое из которых нейтрализовало лишь ограниченную группу вариантов коронавируса. Когда эти антитела объединили в единое биспецифическое (двойное) антитело, оно показало способность нейтрализовать намного большее разнообразие вирусных штаммов", - говорится в сообщении.

У человека каждое антитело состоит из четырех белковых цепей: двух легких и двух тяжелых. Антитела у лам устроены иначе, чем у человека. Они содержат только две тяжелые цепи, без легких. Эта особенность обеспечивает надежное связывание даже с труднодоступными участками вирусов.

Издание отмечает, что терапия на основе таких антител действует даже при их крайне низкой концентрации, что существенно повышает практическое значение работы. Результаты сопоставляли с лучшими антителами, разработанными учеными по всему миру, и новая комбинация демонстрирует высокие показатели эффективности.

"Для оценки действенности разрабатываемых препаратов ученые проводят тесты на животных моделях (хомяках и мышах) в сотрудничестве с Федеральным исследовательским центром фундаментальной и трансляционной медицины. В этих экспериментах ученые показали эффективность ряда антител человека и ламы в отношении нейтрализации SARS-CoV-2", - добавляет "Наука в Сибири".