Ученые собрали коллекцию различных возбудителей болезней рапса и создали условия, где можно проверять растения на устойчивость

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Ученые Российского государственного аграрного университета (Тимирязевской академии) создали "генетическую платформу" для выведения сортов рапса, который не подвержен болезням, сообщили в пресс-службе вуза.

"Ученые Тимирязевской академии завершили важный двухлетний проект, который поможет российским аграриям выращивать рапс, устойчивый к болезням. Эта работа - огромный шаг вперед для российской селекции рапса", - отметили в пресс-службе.

Рапс все шире выращивается в РФ, но пока в стране не хватает высококачественных семенных материалов отечественной селекции. Зарегистрированных гибридов еще очень мало. Увеличение же посевных площадей под рапсом привело к распространению таких его заболеваний, как склеротиниоз, фомоз и фузариозное увядание.

Проект Тимирязевской академии направлен на то, чтобы научиться "программировать" рапс на устойчивость к этим болезням. Ученые собрали коллекцию различных возбудителей болезней рапса и создали условия, где можно проверять растения на устойчивость. Оказалось, что даже у одного грибка фомоза есть несколько версий генов, которые помогают ему заражать растения. Это делает обычную селекцию очень сложной. Поэтому решили использовать молекулярные маркеры - специальные "метки" в ДНК, которые указывают на нужные гены.

"Изучая тысячи растений рапса и других капустных культур, мы нашли те, которые почти не болеют. Например, обнаружили два образца озимого рапса, устойчивых к трем видам фузариоза, и три образца, которые плохо заражаются склеротиниозом. Это очень ценные "исходники" для будущих сортов. Некоторые растения даже показали устойчивость к очень сильным штаммам фомоза", - рассказала руководитель проекта, доцент кафедры молекулярной селекции, клеточных технологий и семеноводства Анастасия Вишнякова.

На основе устойчивых образцов ученые создали более 500 так называемых удвоенных гаплоидов. Это "чистые" линии растений, которые станут основой для новых, улучшенных гибридов рапса, которые смогут хорошо сопротивляться болезням. Это поможет получать стабильные и высокие урожаи и укрепит продовольственную безопасность страны.