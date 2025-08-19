Вице-президент Российской академии наук Сергей Чернышев заявил, что ученые будут внимательно отслеживать активность Солнца

КОСМОДРОМ БАЙКОНУР /Казахстан/, 19 августа. /ТАСС/. Текущий пик солнечной активности не окажет влияния на выполнение научной программы биологического спутника "Бион-М" №2, запуск которого намечен на вечер 20 августа. Об этом журналистам сообщил вице-президент Российской академии наук Сергей Чернышев.

"Нет", - ответил Чернышев на соответствующий вопрос ТАСС.

По его словам, ученые будут внимательно отслеживать активность Солнца, что позволит выявить возможные корреляции между вспышками и результатами экспериментов. "Данные будут иметь высокую ценность в любом случае", - подчеркнул вице-президент РАН.

Он добавил, что проект "Бион-М" создавался при тесном взаимодействии РАН, ее институтов и Роскосмоса. "Мы вместе, по сути дела, сформировали федеральный проект "Космическая наука", он уже одобрен президентом и правительством", - добавил Чернышев.

Об аппарате "Бион-М" №2

Запуск биологического спутника "Бион-М" №2 намечен на поздний вечер 20 августа - на его борту в космос отправятся 75 мышей, около 1,5 тыс. мух дрозофил, а также растения, грибы, лишайники и клеточные культуры.

Аппарат массой 6,4 тонны планируется вывести на солнечно-синхронную орбиту наклонением 96,6 градуса, где уровень космической радиации на треть выше, чем на сегодняшней орбите МКС - таким образом планируется проверить ее безопасность для человека.

"Бион" - серия отечественных космических аппаратов для биологических исследований. В частности, ученых интересует воздействие радиации и невесомости на живые организмы. Первый подобный аппарат под названием "Космос-605" был запущен в 1973 году. В 2013 году на орбиту вывели первый спутник из серии "Бион-М". Тогда в космосе побывали мыши, монгольские песчанки, гекконы, улитки, растения и колонии различных микроорганизмов.