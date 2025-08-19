Новая технология отличается экономичностью и экологичностью

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 19 августа. /ТАСС/. Сотрудники Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого разработали методику создания индикаторов для определения кислотности среды из доступных овощей и фруктов. Новая технология позволяет заменить классическую лакмусовую бумагу и отличается экономичностью и экологичностью, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Индикаторы используются для определения реакции среды - кислой, щелочной и нейтральной. Мера кислотности или щелочности вещества - pH. Чем он ниже, тем более кислым является вещество. Вода, например, имеет нейтральный pH - приблизительно 7. Лимонный сок кислый - его pH ниже 7, а мыло щелочное - pH выше 7. В обычных условиях для определения уровня pH используется индикаторная (лакмусовая) бумага, а также метилоранж и фенолфталеин. Но, помимо этих классических способов, можно еще использовать растения, обладающие кислотно-основными свойствами - они тоже меняют свою окраску в зависимости от изменения кислотности среды", - сказали в вузе.

Суть разработки заключается в использовании природных красителей - антоцианов, содержащихся в ряде растений. Их химическая структура чувствительна к изменению кислотно-щелочного баланса, что вызывает смену окраски. Для приготовления индикатора сырье измельчают и настаивают в кипятке в течение 5-10 минут. Полученный раствор фильтруют и для увеличения срока хранения смешивают с пищевым спиртом.

Экспериментальным путем была подтверждена эффективность растворов из вишни, черники, свеклы, моркови и краснокочанной капусты. Каждый из индикаторов показал уникальную реакцию на разные уровни pH. Например, раствор черники в кислой среде становится розовым, а в щелочной - темно-зеленым. Метод позволяет определять интервал кислотности, что достаточно для бытовых нужд.

Разработанная методика является экономичной альтернативой коммерческим реактивам на фоне роста цен на импортную продукцию. Она также решает задачу экологичности, так как после использования раствор не наносит вреда окружающей среде. Технология уже апробирована для определения кислотности почв. В настоящее время метод рекомендован для применения в домашних условиях и в малых хозяйствах.