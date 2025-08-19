Ранее на Солнце зафиксировали вспышку, после которой началось возмущение магнитного поля

МОСКВА, 19 августа /ТАСС/. Магнитная буря на Земле достигла уровня G1, сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики имени академика Е. К. Федорова.

"Уровень магнитной бури на Земле поднялся до пока слабого - G1", - сказал представитель института.

Ранее на Солнце была зафиксирована вспышка, после чего Земля вошла в поток солнечного ветра, что и стало причиной наблюдаемого возмущения.

Степень возмущенности магнитного поля Земли измеряется по шкале из пяти показателей, где G5 - "экстремально сильно", а G1 - "слабо".