МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Китайские медики обнаружили, что вероятность появления миопии у детей снижается на 40-45% в том случае, если их диета состоит из продуктов, богатых омега-3 жирными кислотами, чьи молекулы предположительно защищают внешние оболочки глаз от недостатка кислорода. Результаты наблюдений ученых были опубликованы в научном издании British Journal of Ophthalmology.

"Мы получили свидетельства того, что употребление больших количеств омега-3 жирных кислот вместе с пищей способствует сохранению нормальной формы глазных яблок и ведет к менее существенно выраженным аномалиям в преломлении изображения. Это говорит о том, что подобная диета снижает риск развития миопии в детстве", - пишут исследователи.

К такому выводу пришла группа китайских офтальмологов под руководством профессора Китайского университета Гонконга (КНР) Яма Чжуошэна при наблюдениях за состоянием глаз более тысячи китайских детей в возрасте от 6 до 8 лет, участвовавших в инициативе HKCES. В рамках этого проекта ученые отслеживали то, как менялась форма глазных яблок гонконгских младших школьников и острота их зрения, а также изучали особенности их диеты и поведения дома, в школах и на улице.

В ходе последующего анализа исследователи разбили детей на несколько групп в зависимости от того, какие продукты они употребляли в пищу, а также как часто они читали или занимались спортом, и сопоставили различия в частоте развития миопии и связанных с ней деформаций глазного яблока. Этот анализ указал на то, что одним из самых значимых факторов, влиявших на шансы развития близорукости, было употребление пищи с малой или большой долей омега-3 жирных кислот.

Как показывают расчеты ученых, большие количества этих жирных кислот в диете китайских детей примерно на 40-45% снижали вероятность развития миопии. Также для детей с подобной диетой был характерен самый низкий уровень "вытянутости" глазных яблок и нарушений преломляющих характеристик. По словам медиков, эти различия сохранялись и при учете всех различий между группами детей, в том числе их физической активности и наличия миопии у их родителей.

Точные механизмы действия омега-3 жирных кислот на зрение пока не известны, однако профессор Ям Чжуошэн и его коллеги предполагают, что эти нутриенты усиливают движение крови через сосудистую оболочку глаза, что снижает риск развития гипоксии в тканях, составляющих основу наружной оболочки органов зрения. Последующие опыты на животных и наблюдения за здоровьем глаз детей и взрослых помогут проверить эту гипотезу.