Астаксантин обладает сильными антиоксидантными свойствами и способен защищать клетки организмов от повреждений, говорится в патенте

БАРНАУЛ, 20 августа. /ТАСС/. Ученые из Алтайского государственного университета создали новый способ получения астаксантина - природного пигмента, который обладает сильными антиоксидантными свойствами, защищая клетки животных от повреждений и поддерживая их здоровье. Новая методика позволяет извлекать астаксантин из цист рачка Artemia salina, говорится в патенте, с которым ознакомился ТАСС.

Астаксантин относится к группе каротиноидов - природных веществ, которые растворимы в жирах. Этот антиоксидант способствует улучшению иммунной системы, повышает выживаемость молодняка и улучшает качество мяса у животных. Ранее извлечение астаксантина было сложным и дорогим: стандартные методы требовали много стадий обработки и теряли часть полезного вещества.

Новая методика позволяет извлекать астаксантин из цист рачка Artemia salina. Согласно документу, этот подход повышает эффективность извлечения пигмента и позволяет сохранить его биологическую активность.

В основе метода лежит использование ультразвука, который разрушает прочные оболочки цист артемии и делает пигмент более доступным для извлечения. Также ученые применили мягкие органические растворители, которые позволяют сохранить структуру пигмента и его антиоксидантные свойства. Это важно, поскольку именно в "живой" форме астаксантин оказывает максимальное положительное воздействие на организм животных, говорится в патенте.

Разработка делает производство пигмента более рентабельным, так как себестоимость снижается, а выход готового вещества увеличивается. Это открывает возможность шире использовать астаксантин в кормовой промышленности и сократить зависимость от импортных добавок, уточняется в документе.

Об Artemia salina

Artemia salina - это рачок, обитающий в соленых озерах и водоемах, где концентрация соли может достигать 300 промилле. В России он встречается в таких местах, как озеро Большое Яровое и Бурлинское озера в Алтайском крае, а также в озерах Карачи и Соленое в Новосибирской области.

Ранее эти рачки и их цисты добывались в Алтайском крае в коммерческих целях, в том числе для экспорта. Их яйца использовались не только как корм для рыб, но и как сырье для производства биологически активных добавок и косметических средств.