Оно позволяет проводить безрамную биопсию, что предпочтительнее для больных и врачей

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Специалисты Института инновационного развития Самарского государственного медицинского университета Минздрава России (ИИР СамГМУ) создали первое отечественное направляющее устройство для операций на головном мозге, сообщили в пресс-службе вуза. Новое устройство позволяет проводить безрамную биопсию, что предпочтительнее для больных и врачей.

"В СамГМУ разработали первое российское направляющее устройство для операций на головном мозге. Оно применяется в составе системы хирургической навигации AUTOPLAN, созданной в вузе, и полностью заменяет импортные аналоги. Устройство позволяет хирургу точно, быстро и более эффективно провести операцию по взятию биопсии", - отметили в пресс-службе.

Биопсия головного мозга выполняется для диагностики злокачественных и доброкачественных опухолей, кист, гранулем, очагов кровоизлияния или абсцесса. Обычно процедуру пока проводят с помощью стереотаксической рамы - довольно громоздкой и неудобной для пациента, а также сложной и долгой в настройке для врача.

С помощью разработки СамГМУ можно проводить безрамную биопсию. Сначала пациенту выполняют исследование (КТ или МРТ), затем данные загружаются в систему AUTOPLAN, и формируется 3D-модель для дальнейшего хирургического вмешательства. Устройство закрепляется на системе фиксации черепа с помощью стойки и позволяет по шагам настроить инструмент так, чтобы провести через него биопсийную иглу по спланированной траектории - от точки входа до точки цели.

Если происходит отклонение от траектории, хирург видит его в режиме реального времени на экране. Устройство можно использовать с различными биопсийными иглами. Кроме того, оно адаптируется к инструментам хирурга различного диаметра. Также можно отслеживать положение кончика иглы для биопсии в процессе навигации. Таким образом сокращается время забора биопсийного материала, значительно повышается удобство для пациента и врача.

На данный момент разработан опытный образец, который прошел первую апробацию в ведущем медучреждении. От нейрохирургов получена положительная обратная связь. В дальнейшем планируется регистрация устройства в составе системы хирургической навигации AUTOPLAN.