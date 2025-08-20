По расчетам, вероятность магнитных бурь 20 августа составляет 65%

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Земля продолжает находиться в потоке возмущенной солнечной плазмы, исходящей из наблюдаемой на Солнце корональной дыры. Скорость солнечного ветра в последние часы держится в диапазоне 600-700 км/с, что примерно в два раза выше нормы. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН.

"Несмотря на довольно сильное внешнее давление, магнитное поле Земли держится в желтой возмущенной зоне и порога магнитных бурь за ночь так и не пересекло", - отметили в лаборатории.

Отмечается, что температура плазмы вокруг планеты в течение суток достигала значений порядка полумиллиона градусов. По расчетам, вероятность магнитных бурь 20 августа составляет 65%.

Максимальный уровень геомагнитных возмущений ожидается в диапазоне G1-G2, что соответствует не выше второго уровня по пятибалльной шкале. Вероятность более сильных событий специалисты оценивают в 5%.