ЛОНДОН, 20 августа. /ТАСС/. Вторая новая луна за месяц появится на небе в ночь на 22 августа. Это астрономическое явление называют "черной луной" и связывают с апокалиптическим пророчеством, сообщила британская газета Daily Mail.

Как объясняет издание, новолуние происходит между Землей и Солнцем, поэтому обращенная к планете сторона остается в тени и не видна невооруженным глазом. Такое явление происходит примерно раз в 33 месяца.

Газета отмечает, что верящие в пророчества люди считают"черную луну" предвестником апокалипсиса. Они ссылаются на отрывок из Евангелия от Марка, где описываются приметы конца света: "Солнце померкнет, и луна не даст света своего".

Однако астрономы не видят поводов для беспокойства. "Если новолуние происходит в начале месяца, следующее может случиться до его окончания", - указал в комментарии для Daily Mail доцент кафедры физики в Сиракузском университете США Уолтер Фримен. По его словам, такое новолуние ничем не отличается от других.