Ученые относят свою находку к IX веку

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 августа. /ТАСС/. Археологи нашли при раскопках в Старой Ладоге кладку эпохи Вещего Олега, который княжил в Новгородской земле в 80-е годы IX века. Об этой находке сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Дрозденко.

"Практически ко Дню Старой Ладоги археологическая экспедиция 2025 года обнаружила в крепости каменную кладку эпохи князя Олега Вещего. Эта находка стала первой в своем роде. Есть все основания надеяться, что труд исследователей поможет узнать больше о ранней истории русской государственности", - написал Дрозденко.

Губернатор напомнил, что Ладожская крепость началась с деревянных стен, которые возвели около 860-870 годов после вражеского набега, а в X веке на их месте появилась мощная каменная цитадель. "Сейчас слой за слоем ученые расчищают скрытые веками древние стены", - отметил он.

Старая Ладога - один из древнейших населенных пунктов России, основанный не позднее середины VII века. Она считается первой столицей Древней Руси, исследования там выявили памятники и более ранних эпох. На территории поселения насчитывается около 160 памятников истории. В состав памятника входят крепость, храмы и два монастыря.

В 2014 году начат масштабный проект по реставрации Ладожской крепости. Благодаря целевому финансированию к 2018 году были восстановлены северо-западное прясло, Стрелочная и Раскатная башни. Ведутся работы на остальных крепостных стенах, разрабатывается документация для реставрации Тайничной башни и создания фондохранилища в Старой Ладоге.