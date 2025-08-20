Оба выброса не представляют угрозы Земле

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Вслед за крупнейшим протуберанцем, зафиксированным утром, Солнце через четыре часа выбросило в космос еще одну подобную структуру, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН.

"В космос вслед за первым, спустя 4 часа, улетел и второй протуберанец. В том же направлении", - отметили в лаборатории.

Там подчеркнули, что оба выброса не представляют угрозы Земле, так как движутся в сторону внешних планет.