Астроном назвала "черную луну" рядовым астрономическим, а не мистическим событием

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Так называемая черная луна представляет собой сезонное событие, третье по счету новолуние из четырех подобных событий, которое происходит в конце лета или в начале осени. Ничего мистического и необычного в этом феномене нет, сообщила ТАСС старший научный сотрудник МФТИ Евгения Кравченко.

Недавно в западных СМИ распространилась информация о том, что 22 августа на ночное небо взойдет редкая "черная луна", якобы связанная с апокалиптическим пророчеством. Ученые не видят предметов для беспокойства и отмечают, что это абсолютно рядовое и естественное явление, связанное с характером движения Земли и Луны по их орбитам.

"Новолуние - это абсолютно обычное и естественное событие, никакой мистики в нем нет. Нынешнее новолуние 23 августа относится к числу так называемых сезонных черных лун, третьих по счету новолуний из четырех подобных событий, происходящих в рамках одного астрономического сезона. Они возникают в период между июньским солнцестоянием 21 июня и сентябрьским равноденствием 23 сентября", - пояснила Кравченко.

Как объясняет астроном, новолуние возникает в результате того, что Луна оказывается между Землей и Солнцем. В результате этого ее сторона, обращенная к Земле, останется в тени, из-за чего она остается невидимой для невооруженного глаза в голубой дымке атмосферы. Как правило, в одном календарном месяце возникает лишь одно новолуние, однако очень редко происходят и два подобных события, которые также иногда называют "черными" новолуниями. Следующий подобный случай произойдет в декабре 2028 года, подытожила Кравченко.