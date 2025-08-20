Крупные звезды могут заканчивать свою жизнь по каким-то очень экзотическим и пока неизвестным сценариям, отметил доцент американского Северо-Западного университета Адам Миллер

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Астрономы обнаружили в созвездии Кита крайне необычную вспышку сверхновой, которая была порождена крупной звездой, сбросившей в последние мгновения жизни почти все внешние оболочки. Данное открытие указывает на необходимость создания новых теорий, описывающих гибель звезд, сообщила пресс-служба американского Северо-Западного университета (NWU).

"Мы никогда не сталкивались ни с чем подобным - мы даже изначально думали, что мы случайно пронаблюдали не за тем объектом. Открытие этого светила говорит о том, что наши текущие теории эволюции звезд являются слишком узкими и неполными. По всей видимости, крупные звезды могут заканчивать свою жизнь по каким-то очень экзотическим и пока неизвестным нам сценариям", - заявил доцент NWU Адам Миллер, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Астрономы совершили это открытие при наблюдениях за вспышкой сверхновой SN2021yfj, обнаруженной в созвездии Кита в сентябре 2021 года при помощи роботизированного прибора ZTF. Эта вспышка сразу привлекла внимание астрофизиков необычной структурой спектра, которая указывала на присутствие больших количеств серы, кремния, аргона и некоторых других тяжелых элементов в материи уничтоженной звезды.

Это не характерно для всех других изученных сверхновых, что побудило астрономов всесторонне изучить угасающее свечение SN2021yfj и получить снимки останков этой сверхновой при помощи ряда наземных и орбитальных телескопов. Эти наблюдения подтвердили, что прибор ZTF действительно обнаружил сверхновую, которая возникла в результате гибели очень крупной звезды, которая в последние мгновения своей жизни сбросила почти все оболочки, окружающие ее железное ядро.

"Мы впервые стали свидетелями того, как звезда была буквальным образом разобрана до косточек. Наблюдения за этой вспышкой позволили нам изучить послойно структуру звезд, а также они показали, что светила могут сбрасывать значительную часть своих оболочек незадолго до того, как их жизнь закончится в результате взрыва сверхновой", - добавил научный сотрудник NWU Стив Шульце, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

В прошлом, ученые уже сталкивались с примерами сброса внешних водородных и гелиевых прослоек светил, однако SN2021yfj пока является первым примером того, что звезда лишилась и ее внутренних слоев, состоящих из кислорода, аргона и других тяжелых элементов. Это говорит об уникальных свойствах прародителя этой сверхновой, которые нельзя объяснить при помощи существующих теорий звездной эволюции. Это указывает на необходимость их корректировки, подытожили астрономы.