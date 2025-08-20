Студенты Сеченовского университета создали накладки от сухости во рту

В состав патчей входит ксилит, который стимулирует слюноотделение

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Студенты Сеченовского университета разработали новые патчи (медицинские накладки или пластыри) для полости рта, помогающие от сухости во рту, сообщили в пресс-службе вуза. Новые изделия также способствуют выравниванию овала лица.

"Во время междисциплинарной научно-исследовательской практики в Первом МГМУ команда студентов, в которую вошли стоматологи и провизоры, создала адгезивные патчи для полости рта Xerobella. Уникальность продукта в том, что он решает сразу две проблемы: помогает бороться с ксеростомией (сухость во рту из-за недостатка слюны) и способствует улучшению эстетики овала лица", - отметили в пресс-службе.

Патчи под названием Xerobella представляют собой полупрозрачные гелевые пластинки с нежным лазурным оттенком. Одно из главных их преимуществ состоит в том, что они помогают стимулировать выработку слюны. Это важно, так как с возрастом у человека уменьшается количество слюны, повышается ее вязкость. Ротовая жидкость теряет несколько функций: антимикробную, буферную (для нейтрализации кислот), а также реминерализующую. Без этого зубы становятся более хрупкими и восприимчивыми к кариесу.

В состав патчей входит ксилит, стимулирующий слюноотделение. Они имеют гелеобразную основу и легко приклеиваются на твердое небо. Благодаря приятному вкусу они непроизвольно заставляют язык приподниматься и растворять их. Такие повторяющиеся движения обеспечивают хорошую тренировку для мышц языка. По словам разработчиков, пользователи нового продукта также смогут увидеть эффект подтягивания овала лица уже через несколько месяцев.