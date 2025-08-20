Методика объединяет теоретические знания, численные методы и обширные экспериментальные исследования

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Специалисты Московского авиационного института (МАИ) создали первую в РФ всеобъемлющую методику проектирования, производства и сертификации деталей, напечатанных на 3D-принтере, сообщили в пресс-службе ФГАНУ "Социоцентр". Уже достигнут первый результат в виде облегчения корпуса электромотора БПЛА.

"Специалисты МАИ разработали первую в России комплексную методику, благодаря которой можно проектировать, производить и сертифицировать детали авиационной техники, напечатанные на 3D-принтере. Первый практический результат - корпус электродвигателя для беспилотников стал на четверть легче", - отметили в пресс-службе.

Методика объединяет теоретические знания, численные методы и обширные экспериментальные исследования. Ученые изучают поведение материалов при термообработке и механическом воздействии, детально анализируют процесс создания толстостенных композитных элементов толщиной до 100 мм для силовых узлов планеров и двигателей, на основе созданных цифровых моделей тщательно исследуют поведение компонентов авиационных электродвигателей при рабочих нагрузках.

На 2026 год запланированы сборка образцов из изготовленных деталей и продолжение испытаний. В работе задействовано несколько подразделений университета, в том числе лаборатория "Гибридные и электрические силовые установки" и Центр аэрокосмических материалов и технологий передовой инженерной школы МАИ.

"Реализация проекта позволит не только значительно повысить безопасность и надежность будущих российских самолетов, но и существенно сократить сроки и затраты на их разработку и сделать процесс изготовления более гибким и эффективным. Более того, применение аддитивных технологий в ряде случаев позволяет реализовать решения, которые невозможно воплотить другим путем", - отметил начальник лаборатории "Гибридные и электрические силовые установки" передовой инженерной школы МАИ Николай Иванов.