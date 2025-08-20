В основу метода легли алгоритмы, которые просчитывают воздействие гравитации, солнечного ветра и сопротивления остатков атмосферы

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Ученые Московского авиационного института (МАИ) разработали уникальный метод оптимизации траекторий дальних космических полетов. Этот метод может быть полезен при проектировании оптимальных траекторий для межпланетных буксиров, сообщили ТАСС в пресс-службе института.

"Ученые МАИ совершили значительный прорыв в области механики космического полета. Они разработали метод проектирования оптимальных траекторий для межорбитальных космических аппаратов, в том числе оснащенных электрическими ракетными двигателями. Эта методика способна существенно повысить эффективность будущих амбициозных миссий, включая полеты к Луне и использование межорбитальных буксиров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в основу разработки положены продвинутые математические методы и специальные компьютерные алгоритмы - они позволяют очень точно просчитать самый эффективный путь для космического аппарата под воздействием внешних сил - от гравитации до солнечного ветра и сопротивления остатков атмосферы на высоких орбитах. "Эти "помехи" могут показаться незначительными, но за долгие месяцы или годы полета они могут сильно изменить траекторию", - пояснили в институте.

По словам доцента кафедры 601 "Космические системы и ракетостроение", сотрудника НИИ прикладной механики и электродинамики МАИ Ильи Николичева, разработанный метод позволяет точно определить, как именно изменится траектория космического корабля под воздействием внешних факторов - куда сместится и как изогнется, и сколько топлива потребуется на уточненный маневр.

"Проект будет актуален для проектирования траекторий аппаратов по типу лунного или межорбитального буксира с электрореактивными двигателями и ядерной энергоустановкой наподобие перспективного проекта "Зевс", - добавил Николичев.