Россияне смогут увидеть два из них

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Затмения Луны, Солнца и Венеры произойдут в сентябре. Россияне смогут увидеть два из них, сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.

Первым из ярких астрономических событий сентября станет полное затмение Луны, которое произойдет 7 сентября. Продолжительность полной фазы затмения составит 1 час 22 минуты (с 20:30 мск до 21:52 мск). В такие моменты спутник Земли может изменить цвет и приобрести красноватый оттенок.

"В сентябре будут наблюдаться три затмения - Луны, Солнца и Венеры. Лунное затмение весьма благоприятно для наблюдений с территории нашей страны. Большая часть жителей России и стран СНГ сможет увидеть все фазы затмения", - сообщили ТАСС в планетарии.

Максимум затмения (1,368) можно будет наблюдать в 21:12 мск. Все фазы этого события продлятся около 5,5 часа. Помимо России их можно увидеть в Антарктиде, Австралии, Океании, Азии, Африке и Европе. Луна будет находиться в созвездии Водолея.

Затмение Венеры на светлом небе

19 сентября произойдет затмение Венеры Луной, которое также будет видно в России.

"Это затмение будет видно в Европейской части России и, в частности, в Москве на светлом небе. Венера скроется за Луной в 15:18 и появится в 16:13 мск", - пояснили астрономы.

Солнце в сентябре скроется частично

Частное затмение Солнца, которое будет наблюдаться в созвездии Девы, станет третьим подобным событием месяца. Оно начнется 21 сентября в 20:30 и завершится в 00:54 мск 22 сентября. Максимальная фаза затмения составит 0,854 в 22:42 мск.

"Явление в разных фазах можно увидеть на территории Антарктиды, на юге Австралии, а также в акваториях Тихого и Атлантического океанов. Максимально закрытое Солнце увидят жители Новой Зеландии, некоторых островов тихоокеанского региона и в Антарктиде", - сообщили ученые, отметив, что в России и других странах Северного полушария Земли затмение не наблюдается.