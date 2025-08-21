Ученые прогнозируют, что новых воздействий от корональных дыр не будет как минимум две недели

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Земля прошла через поток плазмы из корональной дыры на Солнце без серьезных последствий. Несмотря на рост скорости солнечного ветра почти до 700 км/с, ожидавшихся магнитных бурь не произошло: геомагнитные индексы оставались в "зеленой зоне", сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Институте солнечно-земной физики СО РАН.

"Мы ожидали более заметных возмущений, но межпланетное магнитное поле все время держалось на низких значениях, поэтому плазма не смогла пробить защиту Земли", - отметили в лаборатории.

По словам специалистов, на фоне уменьшения размеров корональной дыры воздействие оказалось минимальным. Событие считается завершенным, хотя некоторые параметры солнечного ветра пока остаются повышенными.

Ученые прогнозируют, что новых воздействий от корональных дыр не будет как минимум две недели. Основным фактором в это время могут стать лишь солнечные вспышки, однако их активность сейчас низкая.