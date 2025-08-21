Опасный рост кислотности почв раскрыли при восстановлении лесов

Сильнее всего меняются характеристики самого верхнего гумусового горизонта земли

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Исследователи из России впервые детально изучили те перемены, которые происходят в химическом составе почв при естественном восстановлении лесов на заброшенных сельскохозяйственных землях в нечерноземье. Этот анализ указал на то, что по мере восстановления лесного покрова сильнее всего меняются характеристики самого верхнего гумусового горизонта почв, в том числе его кислотность, сообщила пресс-служба Российского научного фонда (РНФ).

"Повышение кислотности почвы в ходе восстановления лесного покрова может негативно сказаться на содержании питательных веществ и росте растений, привести к загрязнению рек и озер макро- и микроэлементами из-за их вымывания из почв. Снижение их содержания указывает на необходимость восполнения их запасов для сохранения качества почв и здоровья смешанных лесов", - пояснил старший научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Иван Семенков, чьи слова приводит пресс-служба РНФ.

Как отмечают ученые, по всему миру, в том числе в России, часть пахотных земель и прочих сельскохозяйственных угодий по разным причинам перестает возделываться и со временем возвращается в естественное состояние. Этот процесс сопровождается изменениями в химическом и микробном составах почв, которые влияют на состояние растительного покрова и благополучие всей экосистемы.

Для раскрытия подобных изменений российские исследователи из МГУ, из Центра по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН и НИУ ВШЭ исследовали почвы на территории национального парка "Смоленское Поозерье", которые в прошлом были частью бывших сельскохозяйственных земель. В общей сложности, ученые изучили состояние грунта на 27 площадках, отражающих разные стадии восстановления елово-широколиственных лесов.

На каждой площадке исследователи подготовили разрезы почв глубиной до одного метра, из которых взяли образцы для химического анализа. В каждом образце авторы определили содержание 27 элементов, в том числе легко растворимых и усваиваемых растениями, а также трех групп соединений, которые связываются с органикой, хорошо удерживаются почвой или активно вступают в реакции с гидроксидами железа и марганца.

Проведенные учеными замеры показали, что по мере восстановления лесного покрова сильнее всего меняются характеристики самого верхнего гумусового горизонта почв, что в особенности касалось их кислотности. При этом ученые не обнаружили заметных перемен в двух последующих слоях почвы, элювиальном и иллювиальном горизонте, что говорит о существенном воздействии человека лишь на состав верхних слоев распаханных почв, подытожили исследователи.