Это может помочь в лечении редких генетических заболеваний

СИДНЕЙ, 21 августа. /ТАСС/. Австралийские ученые из лаборатории Института Фрейзера при университете Квинсленда впервые вырастили образцы кожи, полностью имитирующей человеческую. Это может помочь в лечении редких генетических кожных заболеваний, сообщила вещательная корпорация ABC.

"Мы считаем, что теперь для нас открываются новые возможности по поиску новых методов лечения ряда редких заболеваний, которые наносят вред большому числу родителей с больными детьми", - сказал директор института Фрейзера Кияраш Хосротехрани.

Для выращивания кожи использовались стволовые клетки, которые помогли воссоздать кровеносные сосуды, капилляры, волосяные фолликулы, несколько слоев ткани и иммунные клетки. Ученые отмечают, что полученный образец кожи гораздо более совершенен, чем предыдущие варианты, которые были тоньше и состояли из одного типа клеток.

По информации ABC, отличающийся жарким климатом штат Квинсленд занимает первое место в мире по числу случаев рака кожи. В частности, у более чем 3,6 тыс. жителей штата ежегодно диагностируют меланому.