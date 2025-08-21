Росатом создает полную технологическую цепочку производства имплантатов из титана

Заведующий кафедрой травматологии, ортопедии и медицины катастроф факультета фундаментальной медицины МГУ Вадим Дубров подчеркнул, что инновации в травматологии и ортопедии невозможны без появления титан-молибденовых и титан-ниобиевых сплавов, которых пока нет в России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 августа. /ТАСС/. Росатом создает полную технологическую цепочку производства имплантатов и хирургических инструментов из титана. Об этом сообщил на пресс-конференции в ТАСС генеральный директор компании "Росатом МеталлТех" Андрей Андрианов, которая состоялась на площадке ежегодной научно-практической конференции "Вреденовские чтения".

Как напомнил Андрианов, с 2024 года компания реализует проект по созданию производственных мощностей для выпуска отечественной медицинской продукции - пластины, штифты и комплектующие, которые состоят из титана. В рамках этого предприятия "Росатома" дабывают титановую губку для производства титановых прутков, из которых впоследствии изготавливаются имплантируемые изделия. "Уверен, что в следующем году мы запустим полный цикл производства, чтобы полностью управлять технологическим процессом и не зависеть ни от кого", - сказал он.

Важность создания единого цикла производства имплантатов из титана отметил заведующий кафедрой травматологии, ортопедии и медицины катастроф факультета фундаментальной медицины Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Вадим Дубров. Он также подчеркнул, что сегодня инновации в травматологии и ортопедии невозможны без появления титан-молибденовых и титан-ниобиевых сплавов, которых пока нет в России.

"Мы делаем не корабли и не подводные лодки, иногда отливки в 500 кг может хватить на всех производителей страны. Это большая проблема. У нас уже появились крылья от самолетов, мы следуем за авиационной промышленностью, но пока у нас не появилось ни одного отечественного рентгенопрозрачного имплантата - это следующая задача в инновациях", - сказал специалист.