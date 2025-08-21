Согласно новейшему научном взгляду, одной из причин появления различных видов жирафов в Африке стала их региональная локализация из-за наличия таких природных препятствий, как широкие реки, пустыни и непроходимые тропические леса

ПРЕТОРИЯ, 21 августа. /ТАСС/. Рабочая группа Международного союза охраны природы и природных ресурсов (МСОП) рекомендовала утвердить новую классификацию жирафов, которая основывается на существовании не одного, а четырех видов этих животных. Соответствующая рекомендация поступила на утверждение руководства МСОП, передает местная радиостанция SABC.

В 2016 году рядом ученых было поставлено под сомнение устоявшееся в мировой науке мнение, что жирафы представляют собой единый вид, но имеют несколько подвидов. Проведенная с тех пор работа дала свои результаты - было установлено, что в различных частях Африки проживают виды этих животных, отличающихся не только физически, но и генетически.

Сейчас рабочая группа МСОП предложила обновить научный взгляд на жирафов и утвердить наличие в мире четырех видов этих животных: Северный жираф (Giraffa camelopardalis), Южный жираф (Giraffa giraffa), Сетчатый жираф (Giraffa reticulata), Масайский жираф (Giraffa tippelskirchi). Масайские жирафы обитают в Кении, Танзании и Уганде, сетчатые - в Сомали, на севере Эфиопии и северо-востоке Кении, северные - в Уганде, на западе Эфиопии, в центральных и западных районах Кении, в восточной части Южного Судана, южные - в Анголе, Намибии и ЮАР.

Согласно новейшему научном взгляду, одной из причин появления различных видов жирафов в Африке стала их региональная локализация из-за наличия таких природных препятствий, как широкие реки, пустыни и непроходимые тропические леса.

В Африке в условиях дикой природы обитают около 120 тыс. жирафов. Африка является единственном континентом, где в естественной среде живут жирафы.