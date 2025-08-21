Они получили уникальные для них вариации гена MUC19, отвечающего за работу иммунитета слизистых оболочек

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Международный коллектив палеогенетиков открыл свидетельства того, что современные и древние индейцы унаследовали уникальные для них вариации гена MUC19, отвечающего за работу иммунитета слизистых оболочек, от алтайских древних людей-денисовцев. Об этом сообщила пресс-служба американского Брауновского университета.

"С точки зрения эволюции, это открытие демонстрирует, как межвидовые контакты в далеком прошлом приводят к последствиям, которые можно увидеть даже сегодня. С биологической точки зрения, нам удалось выявить "денисовскую" вариацию гена MUC19, которая предположительно повышала приспособленность предков индейцев к окружающей среде", - заявила профессор Брауновского университета (США) Эмилия Уэрта-Санчес, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Профессор Уэрта-Санчес и ее коллеги совершили это открытие при изучении данных, собранных в рамках проекта "Тысяча геномов", и сравнении структуры генома его участников с устройством ДНК древних людей. В ходе этого анализа ученые обнаружили, что многие жители Мексики обладали девятью типично "денисовскими" вариациями в структуре гена MUC19, что натолкнуло их на идею, что данный участок могли унаследовать все древние и современные индейцы.

Руководствуясь этой идеей, палеогенетики изучили то, как часто данные формы гена MUC19 встречались среди коренных народов Нового Света, а также выходцев из Евразии и жителей Африки, чьи предки никогда не контактировали ни с денисовцами, ни с неандертальцами. Схожим образом ученые изучили структуру данного участка ДНК у 23 древних индейцев, чьи останки были найдены на Аляске, в Мексике, Калифорнии и других регионах Нового Света.

Этот анализ указал на то, что большинство современных и древних индейцев были носителями относительно длинного участка "денисовской" ДНК, которая содержала в себе ген MUC19. И то, и другое, как отмечают ученые, говорит о том, что данное генетическое наследие алтайских людей играло важную роль в выживании предков первых коренных жителей Нового Света, проникших на его территорию в конце ледниковой эпохи.

При этом ученые обнаружили, что этот фрагмент генома "денисовцев" был встроен в значительно более крупный участок неандертальской ДНК. По мнению палеогенетиков, это говорит о том, что древние индейцы могли получить уникальную для них вариацию гена MUC19 не напрямую, а в рамках цепочки межвидовых контактов между денисовцами и неандертальцами, а также между неандертальцами и кроманьонцами. Последующее изучение этой версии гена, как надеются профессор Уэрта-Санчес и ее коллеги, поможет понять, какую роль он мог играть в выживании и адаптации предков индейцев к жизни в Новом Свете.

О денисовцах

В начале текущего десятилетия палеогенетики из Германии и их российские коллеги-археологи сообщили об открытии "третьего" вида людей, чьи останки были найдены в Денисовой пещере. Впоследствии аналогичное открытие было совершено в тибетской пещере Байшия. Последующие раскопки и генетические исследования показали, что "алтайские люди" не исчезли бесследно, так как часть их генов и мутаций сохранились в геномах современных тибетцев, полинезийцев, индейцев Южной Америки и ряда народов Юго-Восточной Азии.