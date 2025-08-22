Еще одним интересующим исследователей направлением является местные способы засолки рыбы

АРХАНГЕЛЬСК, 22 августа. /ТАСС/. Биотехнологи на Соловках изучат ферменты, которые исторически использовались на архипелаге для создания местных продуктов, например, сыров и черничного вина, рассказала ТАСС директор Интеллектуального центра - научной библиотеки Северного Арктического федерального университета Светлана Тюкина. Участники научно-образовательной школы "Окоем" будут исследовать пищевые промыслы в различные исторические периоды.

"Биотехнологическая мастерская будет работать с пищевыми биотехнологиями, потому что на Соловках была большая "пищевка": и сыры, и квас, вино, говорят, черничное было. Во время школы, сомнительно, что будет сделано черничное вино, но интересно само по себе, какие ферменты использовали, как вообще все это работало. То есть это пищевые производства, их востребованность, и, возможно, даже через какое-то время на Соловках возродится промысел, например, производства монастырского кваса по старым рецептам", - сказала Тюкина.

Еще одно направление, которое интересует исследователей, - это местные способы засолки разной рыбы.

Также участники проекта продолжат исследования, которые были начаты в рамках Летней Соловецкой школы в предыдущие годы. Они планируют мониторинг прибрежной зоны Белого моря и пресных водоемов, будут выявлять возможные несанкционированные сбросы неочищенных сточных вод в природные водоемы в районе поселения Соловецкое и оценивать антропогенную нагрузку. Кроме того, планируется испытать новое лабораторное оборудование в полевых условиях.