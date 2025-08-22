Особенностью работы стало использование компьютерного моделирования, позволившее предсказать поведение материала без дорогостоящих экспериментов

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Группа исследователей РТУ МИРЭА нашла способ преобразовывать наночастицы композитных материалов для более эффективного управления их оптическими свойствами с помощью магнитного поля. Полученные материалы могут стать основой высокочувствительных сенсоров, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

Авторы обнаружили, что изменение размеров и формы частиц нанокомпозитов из кобальта и кремния позволяет в десять раз увеличить интенсивность проявления магниторефрактивного эффекта - процесса изменения оптических свойств материала с помощью магнитного поля.

"Мы показали, что, варьируя размер и форму частиц кобальта в кремниевой матрице, можно значительно усилить этот эффект. Решение открывает путь к созданию более точных и компактных датчиков магнитного поля, которые могут применяться в медицине, спинтронике и системах безопасности", - пояснил руководитель проекта, профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА Алексей Юрасов, чьи слова приводит пресс-служба университета.

Особенностью работы стало использование компьютерного моделирования, которое позволило предсказать поведение материала без дорогостоящих экспериментов. Авторы определили, что наибольший эффект наблюдается при изменении размера частиц до 2 нанометров.

"Наши результаты согласуются с экспериментальными данными, что подтверждает надежность метода", - уточнил соавтор работы, доцент кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА Максим Яшин, которого цитирует пресс-служба вуза.

Исследование выполнено при поддержке программы "Акселератор РТУ МИРЭА". Результаты опубликованы в "Российском технологическом журнале".