МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Ученые НИУ "МЭИ" разработали инновационную солнечную электростанцию, способную вырабатывать электроэнергию круглосуточно. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

"Мы видим, как новые технологии постепенно входят в энергетику регионов и становятся важной частью общей энергетической системы страны. Новая разработка наших ученых - пример того, как на базе отечественной научной школы возможно создание инновационного оборудования, которое не только превосходит зарубежные аналоги, но и по ряду параметров превосходит их", - отметил ректор НИУ "МЭИ" Николай Рогалев.

Электростанция обеспечивает выработку электричества даже в темное время суток и при неблагоприятных погодных условиях за счет возврата накопленного тепла в работу. Это значительно повышает эффективность и обеспечивает непрерывное производство энергии. Установка дополнена вторым блоком зеркал-гелиостатов и системой накопителей тепла. Днем один блок производит пар для турбины, а второй аккумулирует энергию в виде расплавленной соли, нагретой до 565 °C. Ночью накопленное тепло через теплообменник преобразует воду в пар, и турбина продолжает вырабатывать электричество.

По данным вуза, такой подход позволил повысить общий коэффициент полезного действия станции до 32%, что на 7,4% выше мировых аналогов. Благодаря накопителям тепла станция может работать ночью почти девять часов, а годовая выработка электроэнергии увеличивается примерно на 15%. Разработка инновационной солнечной электростанции велась под руководством профессора кафедры Гидроэнергетики и возобновляемых источников энергии НИУ "МЭИ" Руслана Цгоева.