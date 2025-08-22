Президент РАН рассказал, что "Луну-26" запустят в 2028 году

Геннадий Красников поделился, что после подготовки необходимой инфраструктуры планируются экспедиции с участием людей

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Экспедиции на Луну с участием людей в рамках российских программ станут возможны только после создания всей необходимой инфраструктуры с помощью автоматических аппаратов, а ближайшую орбитальную станцию "Луна-26" запустят в 2028 году . Об этом заявил президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников в интервью газете "Известия".

"Экспедиции на Луну с участием людей в рамках российских программ предусмотрены за горизонтом текущего федерального проекта. Они станут следующей фазой освоения спутника - после создания всей необходимой инфраструктуры с помощью автоматических аппаратов", - рассказал глава РАН. По его словам, машины вполне могут справиться с большинством исследовательских задач: поиском и разведкой полезных ископаемых, размещением и установкой научного оборудования, а также подготовкой Луны к использованию в качестве промежуточной базы для межпланетных перелетов.

"Ученые сейчас разрабатывают соответствующие технологии. В следующем году Совет РАН по космосу представит детальную программу лунных роботизированных миссий", - сообщил Красников. Что касается ближайших миссий на спутник Земли, то, в соответствии с текущими планами, орбитальную станцию "Луна-26" запустят в 2028 году. Ее главной задачей станет выбор подходящих посадочных площадок. Затем, в 2029 и 2030 годах, на Южный и Северный полюсы Луны будут направлены посадочные модули "Луна-27.1" и "Луна-27.2". "Еще через три-четыре года состоится миссия "Луны-28", которая доставит на Землю образцы лунного грунта. Также будет запущена орбитальная станция "Луна-29". Помимо исследований, она будет выполнять функции ретранслятора. В 2035-2036 годах к спутнику отправят "Луну- 30" с тяжелым луноходом для длительных научных изысканий", - рассказал Геннадий Красников.

Президент РАН рассказал также об интересе российских ученых к Венере. По его словам, Россия рассматривает Венеру как приоритет в изучении объектов Солнечной системы. В соответствии с планом, новая российская автоматическая межпланетная станция "Венера-Д" будет запущена в 2036 году.